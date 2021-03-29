Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mehmet Yaşar Kocaşimşek idaresindeki 01 S 423 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ege Bağatur Bulvarı üzerindeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kocaşimşek, araçtan atlayarak kanaldan kendi imkanlarıyla çıktı.
Hafif yaralanan Kocaşimşek, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Araç ise yaklaşık 1 kilometre sürüklendikten sonra Levent Köprüsü'nde sıkıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın