Adana'da STK'lar bazı emekli amirallerin açıklamaları hakkında suç duyurusunda bulundu
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Adana'da STK'lar bazı emekli amirallerin açıklamaları hakkında suç duyurusunda bulundu

Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel
Adana'da STK'lar bazı emekli amirallerin açıklamaları hakkında suç duyurusunda bulundu

Adana'da bir araya gelen 10 sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcisi, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki göstererek, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adana'da bir araya gelen 10 sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcisi, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki göstererek, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adana Adliyesi önünde toplanan STK temsilcileri basın açıklaması yaptı.

Grup adına ortak açıklamayı okuyan Türk Hukuk Enstitüsü Adana Şubesi Başkanı Avukat Diren Özgül, 15 Temmuz gecesi darbeyi önleyen, darbecilere meydanları dar eden necip Türk milletinin, Türkiye'nin tarihinden vesayet izlerini, yarınından muhtıra ve darbe fikrini söküp attığını söyledi.

Özgül, darbenin imasına dahi tahammüllerinin olmadığını ve darbelerin karşısında durduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 amiral eskisi ve bildirileri hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkacak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz. Bizler bedelde en önde, ödülde en arkada olan vatan ve millet sevdalısı sivil toplum örgütleri olarak gördüğümüz bu meşum bildiri ve bildiriye imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Necip Türk milleti olarak irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Öte yandan bu bildiriye imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları şanlı Türk ordusunun rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir."

Grup üyeleri, daha sonra açıklamalarından dolayı tepki gösterdikleri emekli amiraller hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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