Adana'da stajını tamamlayan 4 yeni avukat mesleğe başladı - Haberler
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Adana'da stajını tamamlayan 4 yeni avukat mesleğe başladı

AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana'da stajını tamamlayan 4 yeni avukat mesleğe başladı

Adana Barosunda stajlarını tamamlayan 4 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.

ADANA (AA) - Adana Barosunda stajlarını tamamlayan 4 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda gerçekleştirilen törende, meslek yemini eden yeni avukatlara ruhsatlarını Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz verdi.

Yeni avukatlara cübbelerini yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.??????????????

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da stajını tamamlayan 4 yeni avukat mesleğe başladı - Haberler
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