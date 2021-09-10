Adana'da stajını tamamlayan 34 yeni avukat mesleğe başladı - Haberler
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Adana'da stajını tamamlayan 34 yeni avukat mesleğe başladı

AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana'da stajını tamamlayan 34 yeni avukat mesleğe başladı

Adana Barosunda stajlarını tamamlayan 34 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Adana Barosunda stajlarını tamamlayan 34 yeni avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonunda gerçekleştirilen törende, meslek yemini eden yeni avukatlara ruhsatlarını Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz verdi.

Yeni avukatlara cübbelerini yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.??????????????

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri
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