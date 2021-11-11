Adana'da stajını tamamlayan 11 avukat ruhsatlarını aldı - Haberler
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Adana'da stajını tamamlayan 11 avukat ruhsatlarını aldı

AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana'da stajını tamamlayan 11 avukat ruhsatlarını aldı

??????? Adana Barosu'nda, stajını tamamlayan 11 avukata ruhsatları verildi.

ADANA (AA) - ??????? Adana Barosu'nda, stajını tamamlayan 11 avukata ruhsatları verildi.

Adana Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, meslek yemini eden yeni avukatlara ruhsatlarını Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz verdi.

Gökayaz, yaptığı konuşmada, Adana'da her yıl 500-550 yeni avukatın mesleğe katıldığını belirterek, meslektaşlarından mesleğin etik kurallarına uymalarını istedi.

Avukatlara cübbelerini ise yanlarında staj yaptıkları öğreticileri giydirdi.

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri
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