Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı
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Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı

25.02.2021 12:24 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:28
Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı

ADANA'nın Seyhan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa (37), Muyesse Karslı (32) çifti hayatını kaybetti.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa (37), Muyesse Karslı (32) çifti hayatını kaybetti. Çiftin 2 çocuğu ise hastaneye kaldırıldı. 

Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde 2 çocuk sahibi Mustafa ve Muyesse Karslı, yatak odasında bulunan sobada kömür yakıp uyudu. Sabah saatlerinde yakınları Karslı çiftine ulaşamayınca eve gitti. Çift kapıyı açmayınca polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Eve giren ekipler, çifti yatakta hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muyesse ve Mustafa Karslı çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Farklı odadaki çiftin çocukları ise hastaneye kaldırıldı.Çiftin evine gelen yakınları ağıtlar yaktı. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı inceleme başlattı.

 


Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı
Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı
Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı
Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı
Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı
Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı
Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı
Adana'da sobadan zehirlenen çift öldü, çocukları hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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