Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
08.01.2021 20:27 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:53
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Musa Yıldız, Yeşilbağlar Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Musa Yıldız ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney