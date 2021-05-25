Silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi
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Silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Gülbahçesi Mahallesi 13318. Sokak'ta yürüyen, arkadaş oldukları öğrenilen Zidan G. ve Murat T'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Zidan G. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, Murat T'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi
Silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi
Silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi
Silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi
Silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi
Silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi
Silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi
Silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi
Silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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