Son dakika haberleri | Silahlı kavgaya müdahale eden polis 6 şüpheliyi gözaltına aldı
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Son dakika haberleri | Silahlı kavgaya müdahale eden polis 6 şüpheliyi gözaltına aldı

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da silahlı kavgaya müdahale eden polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da silahlı kavgaya müdahale eden polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Mahalleye giren ekipler, olaya karıştığı ileri sürülen 6 şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Ara sokaklarda arama yapan polis, duvar arkasına atılı halde, şüphelilerin olayda kullandığı değerlendirilen bir AK-47 uzun namlulu tüfek, bir tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Son dakika haberleri | Silahlı kavgaya müdahale eden polis 6 şüpheliyi gözaltına aldı
Son dakika haberleri | Silahlı kavgaya müdahale eden polis 6 şüpheliyi gözaltına aldı
Son dakika haberleri | Silahlı kavgaya müdahale eden polis 6 şüpheliyi gözaltına aldı
Son dakika haberleri | Silahlı kavgaya müdahale eden polis 6 şüpheliyi gözaltına aldı
Son dakika haberleri | Silahlı kavgaya müdahale eden polis 6 şüpheliyi gözaltına aldı
Son dakika haberleri | Silahlı kavgaya müdahale eden polis 6 şüpheliyi gözaltına aldı
Son dakika haberleri | Silahlı kavgaya müdahale eden polis 6 şüpheliyi gözaltına aldı
Son dakika haberleri | Silahlı kavgaya müdahale eden polis 6 şüpheliyi gözaltına aldı
Son dakika haberleri | Silahlı kavgaya müdahale eden polis 6 şüpheliyi gözaltına aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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