Adana'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Adana'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.



Merkez Çukurova ilçesi Şambayat köyünde, aralarında daha önce husumet bulunan M.K. ile Volkan Sunkur tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, aracındaki pompalı tüfeği alıp Sunkur'a 4 el ateş etti.



Açılan ateş sonucu Sunkur, boyun ve omzundan yaralandı.



Sunkur, olay yerine gelen polis aracıyla Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Polis, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için arama çalışması başlattı.