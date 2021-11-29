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Adana'da seyir halindeki otomobile çapraz ateş açıldı: 1 ölü 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adana'da seyir halindeki otomobile çapraz ateş açıldı: 1 ölü 1 yaralı

- Adana'da seyir halindeki otomobile çapraz ateş açıldı: 1 ölü 1 yaralı Adana'da kimliği belirlenemeyen kişiler seyir halindeki bir otomobile çapraz ateş açarak silahlı saldırı düzenlendi.

SEYHAN, ADANA (İHA) - - Adana'da seyir halindeki otomobile çapraz ateş açıldı: 1 ölü 1 yaralı

ADANA - Adana'da kimliği belirlenemeyen kişiler seyir halindeki bir otomobile çapraz ateş açarak silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda araç içerisinde bulunan 1 kişi ölürken 1 kişide ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Akay otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kimliği belirlenemeyen kişiler tabancalarla otomobili çapraz ateşe aldı.

Otomobile açılan ateşler sonucunda sürücü Mustafa Akay başından, yolcu konumundaki Bülent E.l ise göğsünden yaralandı. Akay'ın olay yerinde bilinci kapanırken aracın arkasında oturan oğlu babasını arka koltuğu yatırıp direksiyon başına geçti. Ardından otomobille özel bir hastaneye gitti.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan yolcu konumdaki Bülent E. Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Bülent E.'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Başından yaralanan Mustafa Akay ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akay'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Adana'da seyir halindeki otomobile çapraz ateş açıldı: 1 ölü 1 yaralı

Adana'da seyir halindeki otomobile çapraz ateş açıldı: 1 ölü 1 yaralı

Adana'da seyir halindeki otomobile çapraz ateş açıldı: 1 ölü 1 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Son Dakika Haberleri

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