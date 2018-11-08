Adana'da Şehit Emanetleri Sergisi

Adana'nın Pozantı ilçesinde şehit emanetleri sergisi açıldı.

16. Şehit emanetleri Erhan Konuk sergisinin açılışı Atatürk Kültür Merkezi'nde İlçe Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Çay ve şehit ailelerinin katılımıyla yapıldı.

Sergide Pozantılı şehitler Erhan Konuk, Zafer Sabancı, Sefa İzbudak, Muhammet Ali Demir, Mustafa Yılmaz'ın yanı sıra ülke genelindeki birçok şehidin kıyafetleri yer aldı.

Burada konuşan Kaymakam Sarıdoğan, büyük bir duygu yoğunluğu yaşadığını belirterek "Şehit kanlarıyla sulanan bir coğrafyada yaşıyoruz. Bizlerde şehitlerimizin emanetlerini en iyi şekilde koruyarak gelecek nesillere aktarma noktasında nöbetimizin başındayız. Böyle sergilerimiz sayesinde vatan topraklarının bedelini daha iyi özümsemiş olacağız." dedi.

Sergide Kaymakam Muammer Sarıdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Çay, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Uyguralp ve İlçe Jandarma Komutanı İsmail Deniz tarafından şehit ailelerine plaket takdim edildi.