Adana'da şalgam ustaları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Adana'da şalgam ustaları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Adana'da şalgam ustaları AA'nın
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'nın tescilli lezzeti şalgamın ustaları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

ADANA (AA) - Adana'nın tescilli lezzeti şalgamın ustaları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kentteki şalgam ustaları, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Şalgam ustası Emre Göde, haber kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında", yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" ve spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Emrah Tilki ise haber kategorisinde Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları", yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" ve spor kategorisinde Dmitriy Golubovich'in "Topun peşinde" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

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AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri

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