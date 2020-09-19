Adana'da sahte parayla cep telefonu alan 2 şüpheli tutuklandı Adana'da bir kişinin cep telefonunu alarak 4 bin 300 lira sahte para veren 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir kişinin cep telefonunu alarak 4 bin 300 lira sahte para veren 2 şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşayan Cenker Başlama (19), cep telefonunu bir internet sitesinden satışa çıkardı.

İ.K. (19), Başlama ile irtibat kurarak cep telefonu için 4 bin 200 liraya anlaştı. Arkadaşı Ö.K. (19) ile buluşma noktasına giden İ.K, 4 bin 300 lira para verdiği Başlama'dan cep telefonunu alarak uzaklaştı.

Başlama, ATM'den hesabına yatırmak istediği paranın sahte olduğunu fark ederek polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Şüpheli İ.K, motosikletini satarak tanımadığı kişiden aldığı 4 bin 300 lira paranın sahte olduğunu bilmediğini iddia etti.

Cep telefonunu satarak parayı harcadıklarını öne süren İ.K. ve Ö.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA