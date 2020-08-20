ADANA'DA SAHASI OLMAYAN BEYZBOLUN, SOPASINA YOĞUN İLGİ ŞAŞIRTIYOR
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ADANA'DA SAHASI OLMAYAN BEYZBOLUN, SOPASINA YOĞUN İLGİ ŞAŞIRTIYOR

BEYZBOL sahası ve kulübünün olmadığı Adana'da, beyzbol sopaları yoğun ilgi görüyor.

20.08.2020 08:21 | Son Güncelleme: 20.08.2020 08:34

BEYZBOL sahası ve kulübünün olmadığı Adana'da, beyzbol sopaları yoğun ilgi görüyor. Spor malzemeleri ve ahşap imalatı yapılan iş yerlerinde 20 - 30 TL arası değişen fiyatlarla satılan beyzboy sopaları, özellikle 18-30 yaş arası kişiler tarafından sporun dışında kullanılıyor. Kentte belli aralıklarla denetimlerde bulunan polis, araçlarda yaptığı aramalar sırasında bulduğu çok sayıda beyzol sopasına el koyuyor.

Seyhan ilçesinde ahşap ev gereçleri yapan Mehmet Ali Özçağla, talep edenlerin beyzbol sopalarını genellikle kavga etmede veya kendilerini savunma amaçlı kullandıklarını söyledi. Beyzbol sopalarının fiyatlarının boyutuna göre değiştiğini 20 ila 30 TL arasında satıldığını dile getiren, Özçağla, "Evlerde ve otomobillerde bulunduruyorlar. Herhangi bir hırsızlık ve kavga anında kullanmak için. Günlük 5-6 adet satıyoruz, fiyatları boyutuna göre değişiyor. Gelen müşterilerimiz açık açık söylüyor, 'Kavga edeceğim, arabaya koyacağım' diyorlar. Caydırıcı oluyor, tabi kullanıldığında ciddi zarar verebilir" dedi.

Beyzbol sopasını 5 dakikada üreten Yakup Özcağla ise, "Alanlara demek ki lazım oluyor, kimi dövüyorlar bilemem" diye konuştu.

Kentte belli aralıklarla denetimlerde bulunan polis, araçlarda yaptığı aramalar sırasında bulduğu çok sayıda beyzol sopasına el koyuyor.

ADANA'DA SAHASI OLMAYAN BEYZBOLUN, SOPASINA YOĞUN İLGİ ŞAŞIRTIYOR

Kaynak: DHA

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