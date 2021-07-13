Adana'da sağlık çalışanlarına vefa konserinde, İlkay Akkaya sahne aldı
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Adana'da sağlık çalışanlarına vefa konserinde, İlkay Akkaya sahne aldı

Adana'da sağlık çalışanlarına vefa konserinde, İlkay Akkaya sahne aldı
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Kültür Sanat

Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen sağlık çalışanlarına vefa konserinde sahne alan İlkay Akkaya, müzikseverlerle buluştu.

Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen sağlık çalışanlarına vefa konserinde sahne alan İlkay Akkaya, müzikseverlerle buluştu.

Mimar Sinan Açık Hava Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen açık hava konserine, sağlıkçılar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konserde çok sayıda eserini seslendiren İlkay Akkaya, sahne performansıyla beğeni topladı.

Bazı şarkılara eşlik eden dinleyiciler, Akkaya'yı uzun süre alkışladı.

Akkaya'da Adana'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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