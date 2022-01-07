Son dakika haber: ADANA'DA ŞAFAKTA DEAŞ OPERASYONU - Haberler
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Son dakika haber: ADANA'DA ŞAFAKTA DEAŞ OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ADANA'da terör örgütü DEAŞ'ın Yamaçlı Grubu'nda faaliyet gösterdiği öne sürülen 7 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'ın Yamaçlı Grubu'nda faaliyet gösterdiği öne sürülen 7 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tutuklu sözde emir Mahmut Özden'in kurduğu Yamaçlı Grubu içinde bulunduğu öne sürülen 7 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler, operasyon için harekete geçti. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle 7 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haber: ADANA'DA ŞAFAKTA DEAŞ OPERASYONU

Son dakika haber: ADANA'DA ŞAFAKTA DEAŞ OPERASYONU

Son dakika haber: ADANA'DA ŞAFAKTA DEAŞ OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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