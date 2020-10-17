Adana'da restoranda istek şarkı kavgası: 5 yaralı
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Adana'da restoranda istek şarkı kavgası: 5 yaralı

17.10.2020 01:51 | Son Güncelleme: 17.10.2020 01:54
Adana'da restoranda istek şarkı kavgası: 5 yaralı

Adana'da restoranda istek şarkı yüzünden müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Adana'da restoranda istek şarkı yüzünden müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde canlı müzik yayını yapılan restoranda istek şarkı tartışması nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada Necmettin K, Barış Ç, Mirza G, Hüseyin Emrah D. ve bir kişi, bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Necmettin K. ve Hüseyin Emrah D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri Ali Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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