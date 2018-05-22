Adana'da Pazar Yerinde Çatışma Çıktı: 3'ü Ağır, 9, Yaralı
Adana'da araç park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.
Adana'da bir iş yeri önüne araç park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin çocuk olduğu kaydedildi
PARK KAVGASI SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ
Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi, Tahsilli Mahallesi'ndeki pazar yeri girişine pikapla gelen bir kişi, sokakta altında iş yeri bulunan iki katlı evin önüne aracını park etti.
Araç sürücüsü, kendisini park etmemesi konusunda uyaran kişiler ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre, biri çocuk 9 kişi yaralandı.
YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Adana Şehir Hastanesi ve Yüreğir Başkent Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri ise inceleme başlattı.
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ARACI DÜKANIN ÖNÜNE CEKEN BAŞKA YER BULAMADINMI KABADAYILIK YAPMIŞTIRCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Gün geçmiyor ki bir vurulma ölme gibi vahşi ve vahşet haberler bitmiyor , bitmek bilmiyor. Herkes NEDEN diye soruyor ? CEVAP belli PARASIZLIK. . . Herşey PARA oldu. Herkes Sorar Oldu - Paran Var mı paran ? Paran Var İse Adamsın Gel Hele Derler. . . Paran Yok ise Yalansın Derler. . . Allah Sonumuzu Hayır Eylesin. Allah Beni Bir Kuru Ekmeğe Muhtaç Etmeden Ömrümü Sonlandırsın , Kapı Kapı Dolaşmak Borç İstemek Çok Zor İş Yaşayan Bilir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yine adana yine katliam gözyaşı kötülük.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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İğrenç yer eğitimsiz insanlarCevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır