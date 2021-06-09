Adana'da patlama sesi! Son dakika: 8 Haziran'da son dakika Adana'da Dağlıoğlu'da patlama sesi duyuldu!

Son dakika: Adana'da patlama. Son Dakika Adana'da şiddetli patlama sesi. Adana'da 8 Haziran Salı gecesi şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Adana'da ne patladı? Adana'da meydana gelen patlama sesi

Son dakika: Adana Dağlıoğlu mahallesinde memoil yakıt istasyonu patladığı iddia edildi. Ancak söz konusu akaryakıt istasyonunda herhangi bir patlama meydana gelmediği, patlama sesinin kaynağının ne olduğu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar geliyor....