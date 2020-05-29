Adana'da patates ve buğday hasadı
Yumurtalık Ziraat Odası Başkanı Tarık Yılmaz, bu yıl patates ve buğday rekoltesinin yüksek olduğunu belirtti.
29.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:26
Yumurtalık Ziraat Odası Başkanı Tarık Yılmaz, bu yıl patates ve buğday rekoltesinin yüksek olduğunu belirtti.
Yılmaz, yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 16 bin dönüm buğday ile 4 bin 500 dönüm patates ekiminin gerçekleştirildiğini kaydetti.
Patates ve buğdayda hasadın başladığını hatırlatan Yılmaz, "Patates ve buğdaydaki rekolte yüksek ve bu da çiftçilerin yüzünü güldürüyor." dedi.
Kaynak: AA