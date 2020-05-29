Adana'da patates ve buğday hasadı Yumurtalık Ziraat Odası Başkanı Tarık Yılmaz, bu yıl patates ve buğday rekoltesinin yüksek olduğunu belirtti.

Yumurtalık Ziraat Odası Başkanı Tarık Yılmaz, bu yıl patates ve buğday rekoltesinin yüksek olduğunu belirtti.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 16 bin dönüm buğday ile 4 bin 500 dönüm patates ekiminin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Patates ve buğdayda hasadın başladığını hatırlatan Yılmaz, "Patates ve buğdaydaki rekolte yüksek ve bu da çiftçilerin yüzünü güldürüyor." dedi.

Kaynak: AA