Parktaki bıçaklı ve sopalı kavgada biri ağır üç kişi yaralandı
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Parktaki bıçaklı ve sopalı kavgada biri ağır üç kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da iki grup arasında parkta çıkan bıçaklı kavgada yaralanan biri ağır üç kişi hastanelere kaldırıldı.

Adana'da iki grup arasında parkta çıkan bıçaklı kavgada yaralanan biri ağır üç kişi hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Barış Manço Bulvarı'ndaki parkta bulunan bankta oturan Özkan Kavşit, Yaşar Uçak ve Sedat Karaca husumetli olduğu kişilerin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı.

Kavgada yaralanan üç arkadaş olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Özkan Kavşit'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olaya karıştığı ileri sürülen şüphelilerden L.E. gözaltına alındı.

Parktaki bıçaklı ve sopalı kavgada biri ağır üç kişi yaralandı
Parktaki bıçaklı ve sopalı kavgada biri ağır üç kişi yaralandı
Parktaki bıçaklı ve sopalı kavgada biri ağır üç kişi yaralandı
Parktaki bıçaklı ve sopalı kavgada biri ağır üç kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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