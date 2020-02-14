Adana'da pamuk yağı fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
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Adana'da pamuk yağı fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Adana'da, bir pamuk yağı fabrikasında dün gece saatlerinde başladıktan sonra kontrol altına alınan ancak gündüz yeniden başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

14.02.2020 02:34 | Son Güncelleme: 14.02.2020 02:34
Adana'da pamuk yağı fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

'da, bir pamuk yağı fabrikasında dün gece saatlerinde başladıktan sonra kontrol altına alınan ancak gündüz yeniden başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Mahallesi'ndeki pamuk yağı fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle pamuk saplarının istiflendiği depoda dün gece çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin 10 ekiple söndürmeye çalıştığı yangında, alevlerden etkilenmeyen pamuk sapı balyaları iş makinesiyle kamyonlara yüklenerek güvenli alana taşındı.

Pamuk sapı balyaların fabrikanın elektrik üretim bölümünde kullanıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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