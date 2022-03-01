Adana'da otoyolda zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı - Haberler

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Adana'da otoyolda zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

AA, Mehmet Kemal Firik - Güncel
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Adana'da otoyolda zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

Adana'da otoyolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da otoyolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan istikameti merkez Seyhan ilçesi yakınında tır, iki kamyonet ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kaza yaşandı.

Yaralanan bir kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyonetlerden birinin kasasında bulunan meyve ve sebzeler de yola savruldu.

Polis ve Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel

Gaziantep, Ceyhan, Tarsus, Adana, Güncel, Haberler

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