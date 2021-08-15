Adana'da, otoyolda mobilya yüklü tır devrildi
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Adana'da, otoyolda mobilya yüklü tır devrildi

Adana'da, otoyolda mobilya yüklü tır devrildi
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, otoyolda devrilen mobilya yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, otoyolda devrilen mobilya yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Savaş Erdem idaresindeki 34 ZCN 27 plakalı mobilya yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücünün tedavisi, olay yerine yönlendirilen ambulansta yapıldı.

Otoyolda kaza nedeniyle aksayan trafik, tırın ve çevreye dağılan mobilyaların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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