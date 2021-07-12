Adana'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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Adana'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Adana'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıyıboyu Caddesi'nde, M.D. idaresindeki 01 AFP 793 plakalı otomobil, Melih Yaşar'ın kullandığı 01 BVY 43 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yaşar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu sırada, olay yerine gelen Yaşar'ın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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