Adana'da otomobilin çarptığı yaya, yaralandı
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Adana'da otomobilin çarptığı yaya, yaralandı

Adana'da otomobilin çarptığı yaya, yaralandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Güney - Haberler | Güncel

Adana'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya, hastaneye kaldırıldı.

Adana'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya, hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, R.D. idaresindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ö'ye çarptı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, A.Ö'yü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Güney

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