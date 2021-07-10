Adana'da otomobilin çarptığı yaya, yaralandı
Adana'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya, hastaneye kaldırıldı.
Adana'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya, hastaneye kaldırıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, R.D. idaresindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ö'ye çarptı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, A.Ö'yü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Güney