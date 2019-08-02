Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'da otomobilin çarptığı Mahmut Yakar kaldırıldığı hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Yakar'a (20) F.A'nın kullandığı 41 UK 477 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan Yakar, sürücü tarafından götürüldüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Sürücü F.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA