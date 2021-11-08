Adana'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Ersin G. idaresindeki 31 AES 246 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ö'ye (14) çarptı.
Kazada yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.
E.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sürücü ise polis merkezine götürüldü.
AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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