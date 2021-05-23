Adana'da otomobilin çarptığı bekçi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da otomobilin çarptığı bekçi yaralandı

Adana'da otomobilin çarptığı bekçi yaralandı
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı bekçi yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı bekçi yaralandı.

Sümer Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde 80 AB 939 plakalı otomobil, mesai arkadaşlarıyla devriye gezen, ismi öğrenilemeyen bekçi ile park halindeki bir araca çarparak kaçtı.

Diğer bekçilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralanan bekçiyi Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde park halinde bulunan aracı kullanan kişinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

Bu nasıl nefret! Husumetli çift, komşusunun araçlarını yakması için Adana'dan kundakçı getirtmiş
Bu nasıl nefret! Husumetli çift, komşusunun araçlarını yakması için Adana'dan kundakçı getirtmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Abdullah Avcı Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da otomobilin çarptığı bekçi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 23:50:53. #1.11#

title