Adana'da otomobil traktöre arkadan çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

CEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle alev alarak hurdaya dönen otomobilden yaralılar vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Kaza, dün akşam Ceyhan-Kozan karayolu Mercimek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşındaki Ö.A., 01 RB 708 plakalı aracı ile Ceyhan'dan Kozan istikametine seyir halindeyken aynı yönde seyir halindeki D.A. idaresindeki 01 TY 963 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil alev alırken, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle şahıslar araçtan çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken, yaralanan Ö.A., D.A., S.G. ve A.C. ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan A.C., acilde yapılan ön tedavinin ardından hayati tehlike kaydıyla Adana'ya sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet