Adana'da Otomobil Kaldırıma Çarptı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir otomobilin kaldırıma çarpması sonucu iki kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Şakirpaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda Gökhan Çıngıl yönetimindeki 09 NZ 057 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.



Kazada, sürücü Çıngıl ile Hüseyin Temiz araçta sıkışarak yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.