Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Seren S. yönetimindeki 31 K 9873 plakalı otomobil ile Mustafa Y. idaresindeki 01 JU 894 plakalı motosiklet merkez Çukurova ilçesi Mehmet Kartal Bulvarı'nda çarpıştı.

Otomobilin ters döndüğü kazada, iki aracın sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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