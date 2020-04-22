Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
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Hasan Akar, Motosiklet, Adana, 3. Sayfa, Haber

Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

Adana'da motosikletle çarpışan otomobil, yol hakimiyetini kaybedip sulama kanalına düştü. Sürücü aracın içinden çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken 3 kişi yaralandı.

22.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:10

Hasan Akar idaresindeki henüz plakası tespit edilemeyen otomobil, merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi Gürselpaşa Mahallesi yakınındaki kavşakta, Yasin Yalçın'ın kullandığı 01 AEG 422 plakalı motosikletle çarpıştı.

SULAMA KANALINA DÜŞTÜ

Motosiklet sürücüsü Yalçın ile arkadaşı Kemal Çınar'ın yaralandığı kaza sırasında otomobil kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.

Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

SÜRÜCÜYÜ ÇEVREDEKİLER ARAÇTAN ÇIKARDI

Akıntıyla suda sürüklenen ve araçtan çıkamayan yaralı sürücüyü çevredeki vatandaşlar kurtarıp kıyıya taşıdı. Vatandaşlar, kaza sonrası sürücünün araçtan çıkamadığını belirtip yardım istemesi üzerine el ele vererek onu birlikte kurtardıklarını anlattı.

Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 3 kişi, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

Kaynak: AA

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