Son dakika haberi | Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi | Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

18.03.2021 22:49 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:08

Son dakika haberlerine göre Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıADANA'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hasa Ayan yaşamını yitirdi, arkasında oturan arkadaşı Hüseyin Delikanlı ise ağır yaralandı.

Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hasa Ayan yaşamını yitirdi, arkasında oturan arkadaşı Hüseyin Delikanlı ise ağır yaralandı. Kazanın ardından aracını terk edip, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 CLD 07 plakalı otomobil, Hasan Ayan yönetimindeki 01 BAT 73 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü aracını terk edip, kaçarken, motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan arkadaşı Hüseyin Delikanlı ise yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Ayan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan Delikanlı ise özel hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kazayı duyan bazı mahalle sakinleri ise sokağa dökülüp, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, polisin çalışmasını izledi. Meraklı kalabalık, polisin ikazı sonrası dağıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ayan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kazanın ardından otomobili sokak ortasına bırakıp, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberi | Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi | Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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