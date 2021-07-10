Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Muhittin Ekici idaresindeki 34 DLN 381 plakalı hafif ticari araç, Turgut Özal Bulvarı'nda, Yusuf Çürük'ün kullandığı 01 CDT 54 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Ahmet Erdal yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney