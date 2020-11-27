Adana'da otobüslerde "HES Kodu" dönemi başlıyor
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Adana'da otobüslerde "HES Kodu" dönemi başlıyor

27.11.2020 10:15 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:12

Adana'da otobüslerde "HES Kodu" dönemi başlıyor Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, kentteki toplu taşıma araçlarına artık 'Kentkart'a entegre edilmiş 'HES Kodu'yla binileceğini söyledi Adana İl Sağlık Müdürü Dr.

Adana'da otobüslerde "HES Kodu" dönemi başlıyor

Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, kentteki toplu taşıma araçlarına artık 'Kentkart'a entegre edilmiş 'HES Kodu'yla binileceğini söyledi

ADANA - Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, kısa bir süre sonra ulaşım kartlarına 'HES Kodu'nun entegre edileceğini ve kentteki toplu taşıma araçlarına artık bu şekilde binileceğini söyledi.

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Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar ile Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, kentte 17 radyonun ortak düzenlediği canlı yayına katılarak soruları cevaplandırdı.

İçişleri Bakanlığı'nın toplu taşımada 'HES Kodu' zorunluluğu sonrası Adana'da da Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalara başladıklarını söyleyen Dr. Nacar, "İlk başta Adana Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ve metroda 'Kentkart' üzerine TC kimlik numarasıyla 'HES Kodu' eşleştirmesi yapıyoruz. Buralara binerken eğer kişi pozitif ise veya temaslıysa biniş onayı gelmeyecek. O kişinin de TC kimlik numarası ilgili yasal kuruluşlara aktarılacak. Onun için Adana Büyükşehir Belediyesiyle ortak bir çalışmamız var. Çok yakın bir zamanda bu uygulama devreye girecek. Bu uygulamanın pilot şehirleri var bizde onlardan birisiyiz. Yaklaşık 1 hafta 10 gündür çalışıyoruz. Çok az bir süreç kaldı. HES Kodu uygulamasını başlayacağız" diye konuştu.

Salgında toplumsal bilincin daha fazla olması gerektiğini belirten Halil Nacar, "Herkesin yanına bir uyarıcı yerleştiremeyiz. Toplumsal bilinçlenme ve iş birliği burada devreye giriyor. Maskesini indiren sadece karşıyı değil kendisini de riske atıyor. Burada ne kadar kural koyarsak koyalım iş kişide bitiyor" ifadelerini kullandı.

Adana'da otobüslerde 'HES Kodu' dönemi başlıyor
Adana'da otobüslerde 'HES Kodu' dönemi başlıyor
Adana'da otobüslerde 'HES Kodu' dönemi başlıyor
Adana'da otobüslerde 'HES Kodu' dönemi başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

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