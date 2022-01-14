Adana'da öğrenciler karın keyfini çıkardı
AA / Ahmet Başğen - Haberler | Güncel
Adana'nın Karaisalı ilçesinde öğrencilerin eğlenebilmesi için okul bahçesine kar taşındı.
KARAİSALI, ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde öğrencilerin eğlenebilmesi için okul bahçesine kar taşındı.
Karaisalı Belediyesi, Kızıldağ Yaylası'ndan 2 kamyon kar getirerek merkezdeki okulların bahçesine döktü.
Teneffüse çıktıklarında kar sürpriziyle karşılayan öğrenciler, kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.
Belediye Başkanı Saadettin Aslan, öğrencilerle kar keyfi yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.
AA / Ahmet Başğen - Son Dakika Haberleri
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