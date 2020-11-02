Adana'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
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Adana'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

02.11.2020 01:39 | Son Güncelleme: 02.11.2020 01:42
Adana'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Adana'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mert Hizan idaresindeki 01 FFM 10 plakalı motosiklet, Kasım Ener Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen İsmet Yunusoğlu'na çarptı.

Kazada, motosikletten düşüp bir otomobilin altına giren sürücü ile Yunusoğlu yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, sürücü Hizan'ı otomobilin altından çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Hizan Seyhan Devlet Hastanesine, diğer yaralı ise Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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