Adana'da mobilya atölyesinde yangın
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Adana'da mobilya atölyesinde yangın

18.10.2020 02:41 | Son Güncelleme: 18.10.2020 03:30

Adana'da mobilya atölyesinde çıkan yangında dumandan etkilenen iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da mobilya atölyesinde çıkan yangında dumandan etkilenen iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yeri sahibi Cengiz Eroğlu'nu atölyede dumandan etkilenmiş halde buldu.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Eroğlu, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle atölyede hasar oluştu.

Adana'da mobilya atölyesinde yangın
Adana'da mobilya atölyesinde yangın
Adana'da mobilya atölyesinde yangın
Adana'da mobilya atölyesinde yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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