Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Adana ve Hatay'da koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi. Yapılacak kontrollerde maske takma zorunluluğuna uymayanlara idari para cezası verilecek.

Adana'da koronavirüs salgını nedeniyle gece yarısı itibarıyla vatandaşlara maske takmak zorunlu hale getirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar gereği, gece yarısı itibarıyla kent genelinde vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, karara uymayanlara 900 TL para cezası kesileceği bildirildi. Açıklamada, "Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır" denildi.

HATAY'DA DA MASKE TAKMAK ZORUNLU HALE GELDİ

Hatay Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar gereği, kent genelinde vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, ikinci bir karara kadar kent genelinde yaşayan vatandaşların konutları dışında bulunacakları tüm açık ve kapalı alanlarda, ağız ve burnun kapatılacak şekilde maske takılması zorunluluğu getirildiği bildirildi. Yapılacak kontrollerde belirtilen sınırlamalara uymayanlara ise idari para cezası verilmesine karar verildiği aktarıldı.

Valilik tarafından, alınan tedbirler şöyle anlatıldı:

"Maske ve hijyen kurallarına uyularak kent genelindeki taziyeler 1 gün ile sınırlı tutulacaktır. İl girişlerinde 7 gün 24 saat kontrol noktası oluşturularak ateş ölçümü yapılacaktır. Düğünlerde yemek ikramının yapılmaması gerekmektedir. Tedbirlere uymayan düğün sahibi, organizasyon firmasına ve mekan sahibine cezai işlem uygulanacaktır. Mezarlık ziyaretlerinin toplu yapılmamasına özen gösterilerek, mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafe kuralına riayet edilip mutlaka maske takılacak ve ikramda bulunulmayacaktır. Bayram namazı kılınacak camilerin içerisinde ve bahçe/avlularda yoğunluk oluşmaması için Kaymakamlıklarca uygun görülen açık alanlarda da alınacak tedbirler çerçevesinde bayram namazı kılınabilmesine karar verilmiştir."

Kaynak: DHA