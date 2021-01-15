Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri ve sağlıkçılara Kovid-19 aşısı yapıldı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri ve sağlık çalışanlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde uygulanıyor.

Hastane bünyesinde oluşturulan 22 aşı odasında, daha önce Kovid-19 geçirmeyen sağlık çalışanlarına barkodlarla aşıları yapılıyor.

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, aşı yaptırdıktan sonra gazetecilere, 150 deneyimli personelin aşılama sürecinde yer aldığını belirterek, "Birkaç gün içinde yaklaşık 4 bin personelimizin tamamını aşılamayı planlıyoruz. Hemen arkasından da riskli gruplar öncelikli olmak üzere, 08.00-24.00 saatlerinde aşılama devam edecek. İnşallah hızlı, güvenli ve düzenli şekilde aşılamaları tamamlayacağız." diye konuştu.

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Prof. Dr. Yeşim Taşova da hastanelerindeki sağlık çalışanlarının aşılama sürecinin kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Aşılama sürecini planladıklarını anlatan Taşova, "Hastanemizde yer alan 4 binden fazla sağlık çalışanımız aşılanacak. Öte yandan sistemden randevu alarak gelen sağlık çalışanlarının da aşılamasını yapacağız. 22 istasyon ile aşılama başladı. Daha sonra belirlenen aşamalara göre halkın aşılanmasına aynı istasyonlarla devam edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu