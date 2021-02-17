Adana'da kokmuş 200 tüm tavuk ve 150 kilogram kıyma ele geçirildi
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Adana'da kokmuş 200 tüm tavuk ve 150 kilogram kıyma ele geçirildi

17.02.2021 18:04 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:49

Adana'da bir markete yapılan baskında 200 kokmuş tüm tavuk ve 150 kilogram kokmuş hazır kıyma ele geçirildi.

Adana'da bir markete yapılan baskında 200 kokmuş tüm tavuk ve 150 kilogram kokmuş hazır kıyma ele geçirildi.

Adana Kasaplar Odası tarafından ihbar üzerine Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde bir markete baskın düzenlendi. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur'un başkanlığında yapılan baskında dolap içerisinde 200 kokmuş tüm tavuk ve 150 kilogram kokmuş hazır kıyma ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin incelendiğindeyse kokmuş ve renklerinin sararmış oldukları görüldü.

Ürünlere Yüreğir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince el konulurken markete ise Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ceza kesildi.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, denetimlerin devam edeceğini açıkladı. - ADANA

Adana'da kokmuş 200 tüm tavuk ve 150 kilogram kıyma ele geçirildi
Adana'da kokmuş 200 tüm tavuk ve 150 kilogram kıyma ele geçirildi
Adana'da kokmuş 200 tüm tavuk ve 150 kilogram kıyma ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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