Kocasının göğsünden bıçakladığı kadın ağır yaralandı
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Kocasının göğsünden bıçakladığı kadın ağır yaralandı

12.11.2020 22:33 | Son Güncelleme: 12.11.2020 23:12

Adana'da kocasının 4 bıçak darbesiyle göğsünden yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Adana'da kocasının 4 bıçak darbesiyle göğsünden yaraladığı kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan N.G. (23), tartıştığı eşi S.G'yi (26) göğsünden 4 bıçak darbesiyle yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalede bulundukları kadını Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

S.G'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, saldırgan koca polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kocasının göğsünden bıçakladığı kadın ağır yaralandı
Kocasının göğsünden bıçakladığı kadın ağır yaralandı
Kocasının göğsünden bıçakladığı kadın ağır yaralandı
Kocasının göğsünden bıçakladığı kadın ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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