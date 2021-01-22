Adana'da kocasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadının yargılanmasına devam edildi
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Adana'da kocasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadının yargılanmasına devam edildi

22.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:49
Adana'da kocasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadının yargılanmasına devam edildi

Adana'da, kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadının yargılanmasına devam edildi.

Adana'da, kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadının yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açılan sanık Fikriye Ö, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Fikriye Ö'nün ailesi ve tarafların avukatları ile Adana Kadın Platformu üyesi avukatlar da hazır bulundu.

Fikriye Ö, savunmasında, eşini bilerek ve isteyerek öldürmediğini, maktulün kendisine "Seni vurup sakat bırakacağım." dediğini ileri sürdü.

"Daha sonra tüfeği bana verdi ve kafasına dayadı. Bana 'vur' dedi." diyen Fikriye Ö, "Ben daha sonra geri çekildim. Beni köşeye sıkıştırıp kendi tüfeği göğsüne doğru dayadı. Tüfeğin ucuna doğru birkaç defa vurdu. En son tüfek patladı ve kendisi yere düştü. Her şey bir anda gerçekleşti. Olayın asıl mağduru benim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Fikriye Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'nde 3 Eylül 2020'de kocası Hakan Ö'yü pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla Fikriye Ö. tutuklanmış, zanlı hakkında "eşini kasten öldürmek" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neşet Karadağ

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