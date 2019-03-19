Adana'da Kardeş Kavgası: 1 Yaralı
Adana'da ağabeyi tarafından bıçaklanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Adana'da ağabeyi tarafından bıçaklanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen A.B ve kardeşi Ö.B arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında A.B kardeşi Ö.B'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.
Ağır yaralanan Ö.B, çevredekiler tarafından otomobille götürüldüğü özel bir hastanedeki müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.
Polis A.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA