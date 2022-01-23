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Adana'da kardan kapanan yollarda çalışma yapılıyor

Adana'da kardan kapanan yollarda çalışma yapılıyor
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yüksek kesimlerdeki 5 ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan kırsal mahallelerin yollarında çalışma yürütüyor.

ALADAĞ, ADANA (AA) - Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yüksek kesimlerdeki 5 ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan kırsal mahallelerin yollarında çalışma yürütüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle Aladağ, Pozantı, Saimbeyli ve Feke ilçeleri ile Kozan ilçesinin yüksek kesimlerinde çok sayıda kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

İşletme müdürlüklerine bağlı 8 iş makinesiyle, 5 ilçede yürütülen karla mücadele çalışmalarına destek veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, zorlu kış şartlarında hayatı kolaylaştırmak için karla mücadele çalışmalarına destek sunduklarını, her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirtti.

Adana'da kardan kapanan yollarda çalışma yapılıyor

Adana'da kardan kapanan yollarda çalışma yapılıyor

Adana'da kardan kapanan yollarda çalışma yapılıyor

Adana'da kardan kapanan yollarda çalışma yapılıyor

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

Orman Bölge Müdürlüğü, Aladağ, Adana, kar, Güncel, Haber

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