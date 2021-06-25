Adana'da kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı
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Adana'da kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı

Adana'da kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın Çukurova ilçesinde, yolun karşısında geçmeye çalıştığı sırada kamyonetin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde, yolun karşısında geçmeye çalıştığı sırada kamyonetin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Volkan Ç. idaresindeki 01 FAM 93 plakalı kamyonet, Huzurkent Mahallesi 71363 Sokak'ta annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli 4 yaşındaki Zeynettin K'ye çarptı.

Yaralanan çocuk, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sol ayak bileğinde kırık olduğu tespit edilen çocuk tedavi altına alındı.

Kaza, bölgedeki bir sitenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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