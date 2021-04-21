Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı

Adana'da kamyonet ile cipin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada, anne-baba ve 1 çocukları yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.