Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı
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Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL - Haberler | Güncel

Adana'da kamyonet ile cipin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada, anne-baba ve 1 çocukları yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Adana'da akşam saatlerinde Feke- Saimbeyli karayolu Yeşilvadi mevkiinde meydana gelen olayda, Yaşar Menteş yönetimindeki 01 Y 6906 plakalı cip ile İbrahim Türk'ün kullandığı 34 BTE 687 plakalı kamyonet, kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Yaşar Menteş ve yanındaki eşi Dursun Gülay Menteş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Hurdaya dönen araçlardan itfaiye erleri tarafından çıkartılan yaralılar Ali Emre Menteş, Esra Yılmaz, Ayşe Yılmaz ve İbrahim Türk, sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇOCUKLARI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan Yaşar- Dursun Gülay Menteş çiftinin çocukları Ali Emre Menteş de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumları ağır olan Esra Yılmaz ve Ayşe Yılmaz, farklı hastanelere sevk edilirken, İbrahim Türk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı
Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı
Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı
Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı
Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı
Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı
Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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