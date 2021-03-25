Kısıtlamada oyun oynatan ruhsatsız kahvehaneye baskın
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Kısıtlamada oyun oynatan ruhsatsız kahvehaneye baskın

İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - Haberler | 3. Sayfa

Kısıtlamada oyun oynatan ruhsatsız kahvehaneye baskın Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde ruhsatsız bir kahvehane oyun oynattığı sırada polis baskın düzenlendi.

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Kısıtlamada oyun oynatan ruhsatsız kahvehaneye baskın

ADANA - Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde ruhsatsız bir kahvehane oyun oynattığı sırada polis baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında içeri bulunan 8 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Devriye Ekipleri'ne bağlı, polisler Seyhan ilçesine bağlı Karasoku mahallesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde ruhsatsız bir kahvehanede oyun oynatıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine Seyhan Devriye Ekipleri, söz konusu iş yerine baskın düzenlendi. Baskın sırasında kahvehanede bulunan 8 kişiye sokağa çıkma yasağı ihlalden para cezası kesildi.

Zabıta ekipleri ise ruhsatsız kahvehaneyi mühürledi.

Kısıtlamada oyun oynatan ruhsatsız kahvehaneye baskın
Kısıtlamada oyun oynatan ruhsatsız kahvehaneye baskın
Kısıtlamada oyun oynatan ruhsatsız kahvehaneye baskın
Kısıtlamada oyun oynatan ruhsatsız kahvehaneye baskın
Kısıtlamada oyun oynatan ruhsatsız kahvehaneye baskın
Kısıtlamada oyun oynatan ruhsatsız kahvehaneye baskın
Kısıtlamada oyun oynatan ruhsatsız kahvehaneye baskın
Kısıtlamada oyun oynatan ruhsatsız kahvehaneye baskın
Kısıtlamada oyun oynatan ruhsatsız kahvehaneye baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 00:02:18. #1.15#
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